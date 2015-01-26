Наришкін розповів, за яких умов Росія звільнить Савченко

Про це заявив спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін за підсумками зустрічі з головою ПАРЄ Анн Брассер, передає ТАСС.

"Що стосується громадянки України Савченко, ви знаєте, що вона підозрюється в співучасті в скоєнні тяжкого злочину - вбивстві двох російських журналістів. І тільки слідство і суд можуть встановити вину, якщо вина не буде доведена, вона буде звільнена", - заявив Наришкін.

При цьому Наришкін звернув увагу на те, що злочин, у якому обвинувачується Савченко, було скоєно за кілька місяців до парламентських виборів на Україні.

"Це означає, що одна з політичних партій - БЮТ - свідомо включила у свій виборчий список особу, підозрювану у важкому злочині", - зазначив спікер Держдуми.

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У свою чергу Брассер заявила, що влада Росії має просити зняти дипломатичну недоторканність з Савченко, яка є членом делегації ПАРЄ від України.

"Савченко не може бути присутньою на сесії, оскільки перебуває в ув'язненні в РФ. Наша процедура Ради Європи передбачає, що, якщо член однієї з делегацій позбавлений волі, то влада тієї країни, де знаходиться ця людина, повинні попросити зняти з нього недоторканність", - заявила Брассер.

При цьому вона не уточнила, кому саме - ПАРЄ або українській владі - необхідно направити відповідний запит.

Раніше Брассер вже зверталася до Наришкіна із закликом посприяти "якнайшвидшому звільненню" Савченко.