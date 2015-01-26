Наришкін розповів, за яких умов Росія звільнить Савченко
Українська льотчиця, нардеп, член делегації ПАРЄ від України Надія Савченко буде звільнена, тільки якщо суд не встановить її провину.
Про це заявив спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін за підсумками зустрічі з головою ПАРЄ Анн Брассер, передає ТАСС.
"Що стосується громадянки України Савченко, ви знаєте, що вона підозрюється в співучасті в скоєнні тяжкого злочину - вбивстві двох російських журналістів. І тільки слідство і суд можуть встановити вину, якщо вина не буде доведена, вона буде звільнена", - заявив Наришкін.
При цьому Наришкін звернув увагу на те, що злочин, у якому обвинувачується Савченко, було скоєно за кілька місяців до парламентських виборів на Україні.
"Це означає, що одна з політичних партій - БЮТ - свідомо включила у свій виборчий список особу, підозрювану у важкому злочині", - зазначив спікер Держдуми.
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У свою чергу Брассер заявила, що влада Росії має просити зняти дипломатичну недоторканність з Савченко, яка є членом делегації ПАРЄ від України.
"Савченко не може бути присутньою на сесії, оскільки перебуває в ув'язненні в РФ. Наша процедура Ради Європи передбачає, що, якщо член однієї з делегацій позбавлений волі, то влада тієї країни, де знаходиться ця людина, повинні попросити зняти з нього недоторканність", - заявила Брассер.
При цьому вона не уточнила, кому саме - ПАРЄ або українській владі - необхідно направити відповідний запит.
Раніше Брассер вже зверталася до Наришкіна із закликом посприяти "якнайшвидшому звільненню" Савченко.