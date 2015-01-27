У ЄС не кажуть, які саме санкції можуть запровадити проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі повідомила речник високого представника ЄС Федеріки Могеріні Майя Косьянчич. (Як відомо, в четвер, 29 січня, у Брюсселі відбудеться надзвичайне засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яке скликано через різке загострення ситуації на сході України).

Косьянчич наголосила, що необхідно почекати на рішення міністрів. „Міністри закордонних справ дадуть оцінку ситуації і визначать реакцію”, - сказала вона.

Речник повідомила, що вже підготовлено „значний пакет заходів, але підготовка засідання міністрів закордонних справ продовжується”.

При цьому вона наголосила, що лідери країн ЄС в своїй заяві, яка була розповсюджена сьогодні напередодні засідання, „були дуже чіткими”. „Вони хочуть, щоб міністри подумали щодо будь-яких відповідних дій, включаючи ті, які стосуються подальших обмежувальних заходів”, - сказала Косьянчич.

Читайте такожДепутати ЄП закликають Євросоюз посилити санкції проти РФ, а Україні постачати озброєнняЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 січня, глави держав та урядів країн Євросоюзу виступили із заявою щодо подій в Україні, в якій просять Раду ЄС розглянути подальші обмежувальні заходи проти Росії у зв’язку із загостренням ситуації на сході України.

„У зв'язку з погіршенням ситуації ми просимо Раду міністрів закордонних справ оцінити ситуацію та розглянути будь-які відповідні заходи, зокрема, щодо подальших обмежувальних заходів, спрямованих на швидке і всебічне виконання Мінських домовленостей”, - заявили лідери ЄС.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і розпочала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та низка інших країн ввели проти Росії санкції.

23 січня в ЄС заявили, що санкції проти Росії можуть бути посилені або пом'якшені залежно від розвитку подій в Україні.

Вранці 24 січня в результаті обстрілу проросійськими бойовиками житлових кварталів Маріуполя загинули 30 осіб, більш як 100 були поранені.