У Брюсселі "жовті жилети" зчепилися з поліцією, понад 100 затриманих (фото, відео)

Протестувальники кидали в поліцію пляшки, дорожні знаки та інші предмети. Поліція у відповідь застосувала газ.

У Брюсселі спалахнули сутички між протестувальниками в жовтих жилетах і правоохоронцями, більше 100 осіб затримано в різних районах міста.

У суботу близько 500 осіб, одягнених у жовті жилети, вийшли на акцію протесту в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на бельгійське видання Le Soir.

Кілька груп протестувальників попрямували в бік європейського кварталу, де розташовані головні установи Європейського союзу. Однак підхід до нього заблокували правоохоронці.

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Тоді група демонстрантів вирішила прорвати поліцейський кордон і спалахнули сутички.

Вони кидали в поліцію пляшки, дорожні знаки та інші предмети. Поліція у відповідь застосувала газ.

Через деякий час ситуація заспокоїлася, люди продовжили протест. Інформації про травмованих поки немає.

За даними RTBF, більше 100 осіб затримано в суботу в Брюсселі.

Поліція проводить вибіркові обшуки на головних залізничних станціях Брюсселя з метою запобігання насильства.

"Жовті жилети" в Брюсселі закликають до відставки прем'єр-міністра Шарля Мішеля.

В суботу "жовті жилети" проводять демонстрації в багатьох регіонах Франції. Найбільша увага прикута до Парижу, де минулого тижня спалахнули безпрецедентні заворушення.