Співака Льва Лещенка екстрено госпіталізували

Що стало причиною погіршення стану співака — поки невідомо.

Лев Лещенко повинен був взяти участь у фіналі Всеросійського конкурсу «На Благо Світу», однак співак так і не виступив. За лаштунками Лещенко відчув себе погано, артиста госпіталізували. Поки невідомо, що саме стало причиною проблем зі здоров'ям 76-річного артиста.

Про це повідомляє "СтарХит".

Зазначимо, що чотири роки тому Льву Лещенку теж стало погано на сцені.

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Що вирішити проблеми зі здоров'ям, співак звернувся в одну з ізраїльських клінік. Місцеві лікарі діагностували у Лещенка міжхребцеву грижу шийного відділу. Тоді артиста попередили: у разі, якщо хвороба запущена, його може повністю паралізувати. Щоб не допустити подібного, Лев Лещенко зважився на кардинальні заходи — дав згоду на оперативне втручання. Йому видалили грижу, а в області шийного відділу вставили імплант. Подібна процедура обійшлася артистові півтора мільйона рублів.

Як повідомляв УНІАН, у Росії померла правозахисниця Людмила Алексєєва.