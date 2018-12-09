Протести у Франції є "практичним іспитом" іноземних агентів спецслужб Росії – СБУ

Аналогічні акції протестів мали бути організовані ще у кількох країнах Європи.

Масштабні протести "Жовтих жилетів" у Франції, що супроводжуються мародерством, вандалізмом та сутичками активістів і правоохоронців, є "практичним іспитом" європейських радикалів, "виховуваних" спецслужбами Російської Федерації, наголошує Служба безпеки України.

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"Міжнародні кордони не є перепоною для російської гібридної агресії. Брудними методами Кремль руйнує європейську стабільність, бо бачить у ній загрозу для себе" - наголошує голова СБУ Василь Грицак.

За даними української спецслужби, протягом останніх років Москва посилила зусилля щодо взяття під контроль радикальних рухів Європи.

Щорічно на території Росії проводяться різноманітні "конференції" і "форуми", де ідеологи "руського миру" Олександр Дугін, Сергій Глазьєв та інші закликають іноземних "слухачів" до силового повалення європейських демократій.

А для набуття "практичного досвіду" радикалів під виглядом "європейських спостерігачів" вивозили на організовані РФ фейкові "вибори" в анексованому Криму й тимчасово окупованих районах Донбасу.

"Сьогодні ті ж самі радикали під прапорами так званої "ДНР" та під кураторством співробітників ФСБ і ГУ ГШ ЗС РФ складають вже "практичний іспит". За спиною мирних мітингувальників вони вдаються до організації безладів та актів насилля у Франції", - наголошують в СБ України.

Зокрема, кілька учасників акції "Жовтих жилетів" сфотографувались із прапором підконтрольного РФ терористичного угруповання "ДНР". Це:

- Член "міжнародного" аналітичного центру "Катехон" (діє під егідою ідеологів "руського миру": російського олігарха Костянтина Малофеєва, радника президента РФ Сергія Глазьєва, лідера "Міжнародного евразійського руху" Олександра Дугіна), функціонер підконтрольного спецслужбам РФ "інтеграційного комітету "Росія-Донбас" Сорлін Фабріс;

- Засновник "рупора Кремля" у Франції - "Європейського центру стратегічного аналізу "Стратпол", функціонер підконтрольного російським спецслужбам ГО "Восток Франция - Солидарность Донбасс", громадянин РФ з 2013 року Ксав'є Моро.

За даними спецслужбовців, аналогічні акції протестів із масовими заворушеннями мають бути організовані у Бельгії, Німеччині, Іспанії, Болгарії та інших європейських країнах.