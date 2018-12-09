Протести "жовтих жилетів" призвели до "економічної катастрофи" у Франції - міністр

Особливо сильно постраждав Париж: розбиті вікна, спалені автомобілі, розорені магазини.

Протести "жовтих жилетів" призвели до "економічної катастрофи" у Франції.

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Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на заяву міністра фінансів Франції Бруно Ле Мера.

Міністр назвав ситуацію "кризою" як для суспільства, так і для демократії. "Це катастрофа для торгівлі, це катастрофа для нашої економіки", - сказав він під час візиту до магазинів у Парижі, які були пошкоджені під час акцій протесту.

Особливо сильно постраждала столиця: розбиті вікна, спалені автомобілі, розорені магазини. У паризьких демонстраціях у суботу взяли участь 10 тисяч осіб.

Цими вихідними закриті декілька туристичних об'єктів у столиці, зокрема Ейфелева вежа та музей Лувр.

"Вчора сталося набагато більше шкоди, ніж тиждень тому", - сказав заступник мера Еммануель Грегуар.

Проте він додав, що в порівнянні з минулим тижнем, було менше травмованих.

За оцінками, роздрібні торговці втратили близько 1 мільярда євро від початку протестів 17 листопада.

Ле Мер заявив минулого тижня, перед останніми протестами, що торгівля у ресторанах впала на 20-50%.

Тим часом влада Парижа заявляє, що заворушення завдали збитків на мільйони євро.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня по всій Франції протестували 125 тисяч осіб, 118 зазнали поранень, 1220 учасників масових акцій - заарештували.

Президент Франції Еммануель Макрон має намір зробити "важливі оголошення" на початку наступного тижня.