Захід втрачає терпіння через невиконання РФ Мінських угод - міністр оборони Польщі

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав віце-прем’єр-міністр, міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк в ефірі радіостанції RMF FM.

"Які конкретні рішення будуть ухвалені завтра (на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ) чи на зустрічі лідерів (держав ЄС в лютому), побачимо, але мені здається, що терпіння Європи, терпіння Заходу поволі вичерпується", - заявив Сємоняк, відповідаючи на запитання, чи виступатиме Польща за загострення санкцій Євросоюзу проти Росії.

Як сказав Сємоняк, такі настрої європейських лідерів засвідчує остання заява. "Звертаю увагу на безпрецедентно гостру заяву лідерів (країн ЄС) з ініціативи президента (Європейської Ради Дональда) Туска. Думаю, що це відповідає сьогоднішньому духу в Європі", - зазначив він.

Читайте такожФінляндія заявила про готовність ввести нові санкції проти РосіїЯк повідомляв УНІАН, 27 січня глави держав 28 країн Європейського Союзу оприлюднили заяву, в якій засудили обстріл терористами Маріуполя 24 січня та закликали Раду ЄС на надзвичайному засіданні 29 січня розглянути можливість запровадження нових санкцій проти Росії.

За неофіційною інформацією, рішення про нові санкції може бути ухвалене на засіданні Ради ЄС на рівні глав держав 12 лютого.