Міноборони РФ отримає спецсистему для стеження за соцмережами та ЗМІ

НЦУО почав штатну роботу 1 грудня 2014, повідомляють РИА Новости.

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, центр "дозволяє не тільки відслідковувати обстановку, але і в реальному масштабі часу забезпечити управління всією військовою організацією держави".

Наразі завершується виготовлення дослідного зразка та підготовка до попередніх випробувань. Закінчення робіт заплановано на середину 2016 року.

Комплекси призначені для оперативного спостереження через відкриті джерела - ЗМІ та соціальні мережі.

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За словами генерального директора холдингу "Системи управління" Андрія Різника, ПАК ВПО і ПАК ОПС повністю забезпечать керівництво військового відомства інформацією про найбільш значимі події в країні і за кордоном, а також сценарії розвитку обстановки.

"Ми також впроваджуємо крос-мовну підтримку: системи здатні відбирати в потоці інформації світових ЗМІ ті повідомлення, які відносяться до заданого запиту, перекладати іншомовний текст, аналізувати його і включати дані в статистику і підсумковий матеріал. На початкових етапах роботи комплекси будуть працювати з 5-6 мовами, надалі їхня кількість може бути збільшена на вимогу замовника", - сказав Різник.

Крім того, ПАК ВПО і ПАК ОПВ, на відміну від аналогічних систем моніторингу, здатні аналізувати не тільки друкований текст, а й ефірне мовлення, працюючи з матеріалами прямого ефіру. У них також впроваджена функція графічного відбору: системи розпізнають зображення і здатні ідентифікувати людей та об'єкти, зчитують біжучий рядок і обробляють радіосюжети.