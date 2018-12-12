Названі найбільш високооплачувані письменники за версією Forbes

В рейтинг вперше потрапив публіцист Майкл Вольфф з книгою "Вогонь і лють" про американського президента Дональда Трампа.

Найбільш високооплачуваним письменником 2018 року став Джеймс Паттерсон.

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Згідно з рейтингом Forbes, за рік він заробив $86 млн і продав тільки в США 4,8 млн своїх книг. Паттерсон - автор детективів про інспектора Алекса Кросса. Він вже в десяте очолює рейтинг.

На другому місці - Джоан Роулінг, автор книг про Гаррі Поттера. Вона заробила в цьому році $54 млн, а це на $41 млн менше, ніж у минулому році.

На третьому місці "король жахів" Стівен Кінг. За рік в США продали 2,7 млн примірників його книг, сам письменник заробив на цьому $27 млн.

В рейтинг вперше потрапив публіцист Майкл Вольфф з книгою "Вогонь і лють" про американського президента Дональда Трампа. З червня 2017 року по червень 2018 року Вольфф заробив $13 млн.