Поліція проводить спецоперацію біля собору Страсбурга (фото)
10:00, 12 грудня 2018Світ
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За словами одного зі свідків, поліція оточила місце, де напередодні сталася стрілянина.
REUTERS
Поліція Страсбурга проводить спецоперацію біля кафедрального собору міста.
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Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидців. Подробиці операції не наводяться. За словами одного зі свідків, поліція оточила місце, де напередодні сталася стрілянина.
Як повідомляв УНІАН, раніше французький президент Еммануель Макрон приніс співчуття сім'ям загиблих у результаті стрілянини в Страсбурзі.
Стрілянина на різдвяному ярмарку у центрі Страсбурга сталася увечері 11 грудня. В результаті події загинули три людини, ще 12 отримали поранення.
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