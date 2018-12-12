этот материал доступен на русском

Поліція проводить спецоперацію біля собору Страсбурга (фото)

10:00, 12 грудня 2018
Світ
347 0
REUTERS

Читайте такожПоліція встановила особу стрілка в Страсбурзі, який вбивши 4 людей

Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидців. Подробиці операції не наводяться. За словами одного зі свідків, поліція оточила місце, де напередодні сталася стрілянина.

Як повідомляв УНІАН, раніше французький президент Еммануель Макрон приніс співчуття сім'ям загиблих у результаті стрілянини в Страсбурзі.

Стрілянина на різдвяному ярмарку у центрі Страсбурга сталася увечері 11 грудня. В результаті події загинули три людини, ще 12 отримали поранення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Стрілянина на різдвяному ярмарку у Страсбурзі
Теги: #стрілянина у Франції