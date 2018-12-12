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Макрон висловив співчуття сім'ям загиблих у Страсбурзі

08:06, 12 грудня 2018
Світ
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REUTERS

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"Солідарність всієї нації Страсбургу, жертвам і їхнім родинам", - написав Макрон в Twitter.

Стрілянина сталася неподалік від різдвяного ярмарку у центрі Страсбурга. Загинули три людини, ще 12 отримали поранення. Особу нападника встановлено. Його оточила поліція, але йому вдалося втекти.

У зв'язку зі стріляниною уряд запровадив посилені заходи з забезпечення безпеки, зокрема план термінових дій при терактах, який передбачає посилений контроль на кордонах і на всіх різдвяних ринках у Франції

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Новина в сюжеті: Стрілянина на різдвяному ярмарку у Страсбурзі
Теги: #Франція#Макрон