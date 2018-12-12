Макрон висловив співчуття сім'ям загиблих у Страсбурзі
08:06, 12 грудня 2018Світ
292 0
Стрілянина сталася неподалік від різдвяного ярмарку у центрі Страсбурга.
REUTERS
Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття сім'ям загиблих у результаті стрілянини в Страсбурзі.
Читайте такожГлава МВС Франції розповів подробиці стрілянини на різдвяному ярмарку у Страсбурзі
"Солідарність всієї нації Страсбургу, жертвам і їхнім родинам", - написав Макрон в Twitter.
Стрілянина сталася неподалік від різдвяного ярмарку у центрі Страсбурга. Загинули три людини, ще 12 отримали поранення. Особу нападника встановлено. Його оточила поліція, але йому вдалося втекти.
У зв'язку зі стріляниною уряд запровадив посилені заходи з забезпечення безпеки, зокрема план термінових дій при терактах, який передбачає посилений контроль на кордонах і на всіх різдвяних ринках у Франції
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Стрілянина на різдвяному ярмарку у Страсбурзі