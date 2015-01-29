Москва критикує Польщу за намір святкувати річницю перемоги над нацизмом у Гданську

Як заявив керівник адміністрації президента Росії Сергій Іванов, запрошення європейським лідерам узяти участь у цьому вшануванні 8 травня має на меті відохотити їх приїхати на схожі урочистості в Москві 9 травня, пише Радіо Свобода.

Президент Польщі Броніслав Коморовський заявив цього тижня, що поразка нацизму «не принесла свободи всім народам Європи», маючи на увазі, що багато з них на десятиліття опинилися замість нацистського під радянським пануванням.

Коморовський запросив лідерів Європейського союзу «поміркувати над цим», зібравшись 8 травня в місцевості Вестерплятте у Гданську, де 1 вересня 1939 року після нападу німецьких нацистів на польський гарнізон відбулася перша битва Другої світової війни.

Читайте такожВ Освенцимі відбуваються заходи в пам'ять про 70-ту річницю визволення (фоторепортаж)Президент Росії Володимир Путін, зі свого боку, запрошує іноземних гостей вшанувати 70-у річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Москві 9 травня. Росія, яка оголосила себе спадкоємцем колишнього СРСР, намагається змалювати цю перемогу як «визволення європейських країн радянськими військами». На цей час відомо, що прибуття до Москви підтвердив керівник Північної Кореї Кім Чен Ин.

8 травня 1945 року набув чинності акт про повну і безумовну капітуляцію нацистської Німеччини, що вважають кінцем Другої світової війни в Європі, хоча окремі бої тривали й далі. Саме цей день вшановує більша частина світу. Колишній СРСР призначив собі іншу дату святкування, 9 травня, якої досі дотримується низка пострадянських держав. Генеральна асамблея ООН резолюцією від 22 листопада 2004 року проголосила обидва дні, 8 і 9 травня, днями пам’яті і примирення в пам’ять про всі жертви Другої світової війни.