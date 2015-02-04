У Нью-Йорку потяг врізався в машину, яка застрягла на переїзді (фото)

В результаті події загинули семеро людей, включаючи жінку-водія джипа, ще 12 отримали травми різного ступеня тяжкості, передає Еспресо.TV з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, близько пів на сьому вечора за місцевим часом джип застряг, перетинаючи залізничну колію.

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Жінка, яка була водієм авто вийшла з машини та спробувала підштовхнути її, а потім знову сіла за кермо, після чого потяг врізався в авто.

На той момент у потязі було приблизно 650 людей.