У Нью-Йорку потяг врізався в машину, яка застрягла на переїзді (фото)
07:19, 04 лютого 2015Світ
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Заповнений пасажирами поїзд зіткнувся з автомобілем Jeep Cherokee, що опинився на його шляху, в районі Нью-Йорка під назвою Валгалла. Внаслідок зіткнення стався вибух і пожежа
REUTERS
В результаті події загинули семеро людей, включаючи жінку-водія джипа, ще 12 отримали травми різного ступеня тяжкості, передає Еспресо.TV з посиланням на Reuters.
REUTERS
За інформацією видання, близько пів на сьому вечора за місцевим часом джип застряг, перетинаючи залізничну колію.
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Жінка, яка була водієм авто вийшла з машини та спробувала підштовхнути її, а потім знову сіла за кермо, після чого потяг врізався в авто.
REUTERS
На той момент у потязі було приблизно 650 людей.
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