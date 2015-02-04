Савченко хочуть залишити під вартою до 13 травня - адвокат

Слідчі Слідчого комітету Російської Федерації хочуть залишити українську льотчицю Надію Савченко під вартою до 13 травня.

Про це у своєму Twitter написав російський адвокат льотчика Микола Полозов.

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"Слідчі СК РФ планують залишити у в'язниці делегата ПАРЄ Надію Савченко, яка голодує вже 54 дні, до 13 травня", - написав Полозов.

На його думку, "якщо у Кремля не вийшло Надію Савченко зламати, зробили ставку на те, що б її уморити".

Разом з тим адвокат повідомив, що 10 лютого Басманний суд Москви розгляне клопотання слідства про продовження строку утримання під вартою Савченко.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів.

27 жовтня 2014 року Басманний суд Москви продовжив строк утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року. 22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко і залишив її під вартою. Льотчицю утримують в московському СІЗО №6.

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26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада закликала міжнародні організації й міжпарламентські асамблеї сприяти звільненню Савченко і делегувала її в ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодовку.