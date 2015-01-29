Савченко: Я ходжу і почуваюся бадьоро

Про це вона написала у своєму листі до російського опозиціонера Марка Гальперіна, якого заарештували і проти якого завели кримінальну справу за мітинг на її підтримку. Листа Савченко розмістив на своїй сторінці Facebook її адвокат Ілля Новиков.

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«Не знаю, хто тобі сказав, що я така слабка, але це не так. Я ходжу і почуваюся бадьоро! Але мене сьогодні госпіталізують до «Матроської тиші», лікарі думають, що я на грані. Але я ще повоюю!», - написала Савченко.

Звертаючись до Гальперіна, вона зазначила, що дуже боялася за людей у Росії, які вийдуть, щоб її підтримати, оскільки у РФ мітинги заборонено.

«Спасибі Вам, тим, хто вийшов, ви вже герої Росії і не через мене, а тому що не побоялися. Мені шкода, що тебе спіткала така ж доля як і мене - в'язниця... Але ми все одно переможемо. Росія і Україна разом переможуть! Зло і ганебну владу», - наголосила Савченко.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками в Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів.

27 жовтня 2014 року Басманний суд Москви продовжив строк тримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року. 22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко і залишив її під вартою. Льотчицю утримують в московському СІЗО №6.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко було обрано народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада закликала міжнародні організації та міжпарламентські асамблеї сприяти звільненню Савченко і делегувала її в ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодовку.