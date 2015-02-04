Йорданія стратила двох ісламістів у відповідь на спалення ІДІЛ свого пілота
Йорданія на світанку 4 лютого стратила двох в’язнів-ісламістів у відповідь на загибель свого пілота Мааза аль-Касеабсеха.
Серед страчених – жінка Саджида ар-Рішаві, а також інший бойовик, якого називають одним із чільних представників «Аль-Каїди», засудженим за змову проти Йорданії, пише Радіо Свобода.
Ар-Рішаві перебувала у камері смертників через її роль у потрійному вибуху в готелі в йорданській столиці Аммані в 2005 році, жертвами якого стали кількадесят людей.
Читайте такожВ Йорданії почалися масові заворушення після звістки про страту ісламістами пілотаБойовики угруповання «Ісламська держава» раніше вимагали виходу цих двох в’язнів на свободу в обмін на звільнення йорданського пілота Мааза аль-Касеабсеха, якого ісламісти захопили наприкінці грудня, коли його літак розбився в Сирії.
Але на відео, оприлюдненому «Ісламською державою» 3 лютого, показано, як чоловіка, найімовірніше, саме йорданського пілота, спалюють живцем. Влада Йорданії пообіцяла швидку і вбивчу відповідь на страту аль-Касеабсеха.