Йорданія стратила двох ісламістів у відповідь на спалення ІДІЛ свого пілота

Серед страчених – жінка Саджида ар-Рішаві, а також інший бойовик, якого називають одним із чільних представників «Аль-Каїди», засудженим за змову проти Йорданії, пише Радіо Свобода.

Ар-Рішаві перебувала у камері смертників через її роль у потрійному вибуху в готелі в йорданській столиці Аммані в 2005 році, жертвами якого стали кількадесят людей.

Читайте такожВ Йорданії почалися масові заворушення після звістки про страту ісламістами пілотаБойовики угруповання «Ісламська держава» раніше вимагали виходу цих двох в’язнів на свободу в обмін на звільнення йорданського пілота Мааза аль-Касеабсеха, якого ісламісти захопили наприкінці грудня, коли його літак розбився в Сирії.

Але на відео, оприлюдненому «Ісламською державою» 3 лютого, показано, як чоловіка, найімовірніше, саме йорданського пілота, спалюють живцем. Влада Йорданії пообіцяла швидку і вбивчу відповідь на страту аль-Касеабсеха.