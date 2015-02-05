У Росії фізика-ядерника звинуватили у держзраді за статтю в журналі

01:49, 05 лютого 2015
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У Нижньому Новгороді у держзраді звинуватили колишнього наукового співробітника Російського федерального ядерного центру в Сарові Володимира Голубєва.

 

flickr.com/idecrease

За версією ФСБ, в 2013 році він опублікував в чеському науковому журналі дані про вибухові речовини, які захищені державною таємницею, пише ТСН з посиланням на Meduza.

Сам вчений вважає, що інформація про них давно доступна в науковій літературі. Про які саме речовини йде мова - захист обвинуваченого поки не розкриває.

За словами адвоката вченого, Голубєв працював в Сарові (закрите місто, там знаходиться ядерний центр - ред.) з 1975-го по 2013-й рік. Був провідним науковим співробітником. Займався розробками вибухових речовин, оскільки він фахівець з вибухових речовин. У 2013 році вчений опублікував доповідь.

"Можу сказати, що матеріал був опублікований після наукової конференції в Чехії; журнал був випущений за матеріалами конференції", - розповів адвокат Голубєва.

У липні 2014 року на нього завели кримінальну справу за фактом розголошення держтаємниці. Нібито в опублікованій ним доповіді містяться секретні відомості.

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"Як він мені розповідає, у доповіді ніяких секретних відомостей немає, а всі аргументи були викладені в науковій літературі. Тим не менш, сфабриковано справу з його переслідуванням та пред'явлено звинувачення", - додав адвокат.

Він також повідомив, що 7 липня проти вченого порушили справу.

"8 липня до нього додому прийшли співробітники ФСБ з обшуком. Допитували. Вилучили комп'ютери. Як Світлану Давидову його не затримували. Відтоді він перебуває під підпискою про невиїзд", - зазначив адвокат.

Які саме претензії були пред'явлені спецслужбами вченому Голубєву, адвокат поки відмовився розповідати, зазначивши, що зараз не може про це говорити.

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