Число жертв авіакатастрофи в Тайвані перевалило за 30 осіб

07:36, 05 лютого 2015
Світ
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Кількість жертв аварії турбогвинтового літака ATR-72-600 тайванської авіакомпанії TransAsia Airways в Тайбеї, за останніми офіційними даними, зросла до 32 осіб.

REUTERS

В авіакатастрофі вижили 15 осіб, ще 11 вважаються зниклими. Їх пошуки в холодній воді ведуть десятки водолазів. Не виключається, що тіла загиблих могли бути віднесені від місця аварії течією, повідомляє ТАСС.

Минулої ночі рятувальники за допомогою крана підняли з річки фрагменти фюзеляжу літака, в тому числі його носову частину. Зокрема, вони виявили тіла двох пілотів і бортінженера.

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В цілому на борту повітряного судна перебували 58 осіб, з них п'ять членів екіпажу і 53 пасажири, включаючи 31 туриста з материкового Китаю. Іноземців на борту не було. В списках пасажирів - тільки жителі континентальної частини Китаю і Тайваню.

Голова КНР Сі Цзіньпін дав вказівку встановити причини катастрофи і вжити заходів для надання допомоги сім'ям потерпілих.

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