Після авіакатастрофи в Тайвані перевірять усі літаки за типом того, який розбився

Про це повідомляють РИА Новости.

"Будуть перевірятися головним чином двигуни, системи контролю палива, свічки запалювання, система запалювання в літаках з турбогвинтовими двигунами", - сказано в заяві авіаційного відомства Тайваню.

Влада ж поки не призупинила польоти літаків ATR.

Напередодні літак ATR 72, що вилетів з аеропорту Taipei Songshan Airport в напрямку архіпелагу Цзіньмень, зачепив міст і впав у річку. На борту перебували 53 пасажири, у тому числі 31 турист з КНР, і п'ять членів екіпажу.

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Рятувальні роботи на місці аварії тривали всю ніч. Були витягнуті фрагменти фюзеляжу та інших частин літака, який розбився на три частини.

Раніше повідомлялося, що рятувальникам вже вдалося виявити бортові самописці. Згідно з даними управління цивільної авіації острова, за кілька хвилин до катастрофи пілот літака подавав сигнали лиха диспетчерам, вказуючи на проблеми з двигуном.