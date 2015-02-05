ВВС: Покупці змагаються за мотузку, на якій стратили Саддама Хусейна
Багато людей подають заявки на купівлю мотузки, яку використали для страти колишнього президента Іраку Саддама Хусейна.
Про це повідомляє служба моніторингу ВВС.
Покупці з Ірану, Ізраїлю та Кувейту змагаються, щоб отримати жахливу пам'ятку. Про це йдеться на сайті Al-Araby Al-Jadeed, який базується в Лондоні.
Наразі мотузкою володіє Моваффак аль-Рубаї, екс-радник з національної безпеки Іраку.
В 2013 році він сфотографувався поряд з бронзовою статуєю Саддама у своїй вітальні, навколо шиї якого була перекинута мотузка. Це спровокувало величезний інтерес до мотузки.
Читайте такожБільдт порівняв Путіна з ХусейномЗа його словами, серед тих, хто хоче придбати мотузку, є два бізнесмени з Кувейту, релігійні організації з Ірану і багата родина з Ізраїлю. За мотузку пропонували 7 млн доларів.
Правозахисники критикують ці пропозиції. Активісти вважають, що в разі продажу, гроші мають піти до державної скарбниці.
В квітні 2013 року аль-Рубаї повідомив The Independent, що він зберігає статую і мотузку, поки не буде готовий музей, присвячений колишньому режиму.