ВВС: Покупці змагаються за мотузку, на якій стратили Саддама Хусейна

Про це повідомляє служба моніторингу ВВС.

Покупці з Ірану, Ізраїлю та Кувейту змагаються, щоб отримати жахливу пам'ятку. Про це йдеться на сайті Al-Araby Al-Jadeed, який базується в Лондоні.

Наразі мотузкою володіє Моваффак аль-Рубаї, екс-радник з національної безпеки Іраку.

В 2013 році він сфотографувався поряд з бронзовою статуєю Саддама у своїй вітальні, навколо шиї якого була перекинута мотузка. Це спровокувало величезний інтерес до мотузки.

Читайте такожБільдт порівняв Путіна з ХусейномЗа його словами, серед тих, хто хоче придбати мотузку, є два бізнесмени з Кувейту, релігійні організації з Ірану і багата родина з Ізраїлю. За мотузку пропонували 7 млн доларів.

Правозахисники критикують ці пропозиції. Активісти вважають, що в разі продажу, гроші мають піти до державної скарбниці.

В квітні 2013 року аль-Рубаї повідомив The Independent, що він зберігає статую і мотузку, поки не буде готовий музей, присвячений колишньому режиму.

BBC Україна