НАТО терміново створить шість міжнаціональних підрозділів командування та контролю - рішення Ради

Вони будуть засновані у Болгарії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі та Румунії, повідомив у четвер в Брюсселі на прес-конференції за результатами засідання міністрів оборони НАТО генсек Йєнс Столтенберг.

”У разі кризи, вони гарантуватимуть, що національні сили та сили НАТО союзників будуть спроможні діяти як одне ціле від початку”, - пояснив він завдання цих підрозділів.

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Крім того, вони будуть сприяти швидкому розгортанню, підтримувати планування для колективної оборони та допоможуть координувати навчання та тренування. ”Ці підрозділи будуть створені з персоналу НАТО та приймаючої країни і знаходитимуться там на постійній основі”, - деталізував Столтенберг.