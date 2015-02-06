Сенатори США хочуть зобов'язати Обаму поставляти зброю Україні

Маккейн привів близько десятка сенаторів - республіканців і демократів, на прес-конференцію з метою натиснути на Обаму, щоб він відправив зброю для допомоги Києву в протистоянні проросійському сепаратистському руху, повідомляє Reuters.

"Ми будемо готувати законопроект, який зобов'язує Президента піти на такий крок", - заявив Маккейн.

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"Це битва між демократією і самодержавною диктатурою, і ми повинні стати на чиюсь сторону", - заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Законодавці закликали зайняти тверду позицію в питанні України

В грудні 2014 року американський Конгрес прийняв «Акт у підтримку свободи України - 2014», який дозволяє США почати постачання зброї Україні. Обама схвалив цей документ, однак акт дає президенту свободу у прийнятті рішення про постачання зброї.