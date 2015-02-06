Кількість жертв авіакатастрофи в Тайвані зросла вже до 35 осіб

Про це повідомило управління цивільної авіації острова, передає ТАСС.

За останніми даними, в авіакатастрофі, що сталася в середу, вижили 15 осіб, 8 - вважаються зниклими безвісти. Водолази продовжують досліджувати русло річки нижче за течією від місця аварії, де можуть знаходитися тіла загиблих. Пошуки ускладнені поганою видимістю під водою.

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Між тим, за повідомленнями місцевих ЗМІ, експерти оголосили про завершення розшифровки записів переговорів у кабіні пілотів. Отримані дані бортових самописців можуть бути оприлюднені у другій половині дня. У найближчі години в Тайбей також мають прибути фахівці з Франції та Канади - представники компаній, що виробляли літак і двигуни. Намір підключитися до розслідування висловлювали і представники КНР.

На борту повітряного судна перебували 58 осіб, з них п'ять членів екіпажу і 53 пасажири, включаючи 31 туриста з континентального Китаю. Двомоторний літак здійснював внутрішній рейс з Тайбея на архіпелаг Цзіньмень в Тайванській протоці. У момент зльоту з аеропорту "Суншань" лайнер втратив керування. Він різко накренився вниз лівим крилом, зачепив естакаду і впав у річку. За словами диспетчерів, через хвилину після зльоту пілот почав подавати сигнали тривоги, вказуючи на проблеми з двигуном.