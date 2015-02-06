Іспанію накрили сильні снігопади (фото)

Через снігопад рух в деяких регіонах країни утруднено або взагалі заблоковано. Страждають від снігу також будинки, дахи споруд не витримують ваги заметів і руйнуються, передає ТСН.

Читайте такожЗавтра до України прийде похолодання, а снігопади зменшаться

Нагадаємо, в четвер вранці через сильний снігопад Київ зупинився у заторах. Пізніше в КМДА повідомили, що в Києві обробка вулиць протиковзкими матеріалами здійснюватиметься у цілодобовому режимі.