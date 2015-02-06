Іспанію накрили сильні снігопади (фото)
08:39, 06 лютого 2015Світ
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Окремі регіони Іспанії переживають небачені снігопади - за лічені години на них випало кілька десятків сантиметрів снігу.
REUTERS
Через снігопад рух в деяких регіонах країни утруднено або взагалі заблоковано. Страждають від снігу також будинки, дахи споруд не витримують ваги заметів і руйнуються, передає ТСН.
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Нагадаємо, в четвер вранці через сильний снігопад Київ зупинився у заторах. Пізніше в КМДА повідомили, що в Києві обробка вулиць протиковзкими матеріалами здійснюватиметься у цілодобовому режимі.
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