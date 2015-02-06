Лавров розповість у Мюнхені про колапс світового порядку

Про це повідомляє прес-служба міністерства республіки.

"Центральною темою дискусії стане обговорення нинішньої кризи міжнародної безпеки, в тому числі в контексті ситуації на Україні. Відбудеться також обмін думками з питань боротьби з міжнародним тероризмом, ситуації навколо Сирії, на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, інших актуальних проблем міжнародної та європейської порядку денного", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожКлімкін прокоментував погрози Лаврова про розкол УкраїниАкцент буде зроблений "на аналізі системних причин нинішньої кризи міжнародних відносин. Увагу учасників дискусії буде залучено до необхідності вибудовування колективних систем євроатлантичної та глобальної безпеки на основі рівноправності і взаємного врахування інтересів".

У березні 2014 року Росія анексувала український Крим, зруйнувавши цим європейську і світову систему безпеки і спровокувавши кривавий військовий конфлікт у двох східних областях України.