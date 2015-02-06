У літака, який розбився в Тайвані, відмовили обидва двигуни
У літака тайванської авіакомпанії TransAsia Airways, що розбився в середу в Тайбеї, під час зльоту відмовили обидва двигуни.
Про це повідомив голова слідчої комісії Тайваню з авіабезпеки Ван Сінчжун, передає ТАСС.
"За наявною інформацією, ми можемо констатувати, що протягом деякого часу обидва двигуни не давали тяги", - сказав він.
Згідно з останніми даними, жертвами авіакатастрофи стали 35 осіб, ще 8 числяться зниклими безвісти. На борту повітряного судна перебували 58 осіб, з них - п'ять членів екіпажу і 53 пасажири, включаючи 31 туриста з континентального Китаю.
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Двомоторний літак ATR-72-600 здійснював внутрішній рейс з Тайбея на архіпелаг Цзіньмень в Тайванській протоці. У момент зльоту з аеропорту Суншань лайнер втратив керування. Лівим крилом, яке різко накренилося, він зачепив естакаду і впав у річку. За словами диспетчерів, через хвилину після зльоту пілот почав подавати сигнали тривоги, вказуючи на проблеми з двигуном.