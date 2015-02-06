У Вільнюсі невідомі напали на посольство Польщі

Вчора ввечері було зауважено другу вибиту шибку в одному із вікон. Посольство підраховує збитки, повідомляє Європейська правда з посиланням на Польське радіо.

Поліція розпочала розслідування. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі, арешт або позбавлення волі строком до двох років.

Читайте такожЧеська контррозвідка зафіксувала "надзвичайно багато" російських шпигунів - річний звітЦе черговий напад на польські дипломатичні відомства у столиці Литви. В 2009 році на будинку посольства з’явилися націоналістичні гасла: "Сувалки литовські" (польське місто біля литовського кордону - ред.) і "Геть з Литви".

Поліції до цього часу не вдалося затримати жодного із зловмисників з попередніх інцидентів.

Як повідомлялося, у соціальній мережі Facebook з'явилася сторінка польською мовою "Віленська народна республіка", яка закликає до відділення Вільнюса від Литви.