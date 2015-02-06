У Росії пропонують підвищити пенсійний вік до 63 років

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов запропонував значно підвищити пенсійний вік із 55 років до 63 років для жінок і з 60 років до 63 років для чоловіків. Про це в п'ятницю, 6 лютого, повідомляє Дождь з посиланням на агентство Bloomberg.

Головна причина можливого підвищення пенсійного віку, за словами Сілуанова, - це проблемна економічна ситуація в країні. Саме девальвація рубля змушує державу переглядати соціальні витрати.

«Важливо розуміти, що для того, щоб мати можливість і ресурси пропонувати соціальну підтримку найбільш вразливої та такої, що потребує державної підтримки (категорії населення), потрібно насамперед досягти сталого економічного зростання», - сказав він.

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Сілуанов запропонував збільшувати пенсійний вік поступово по шість місяців до тих пір, поки він не дійде до позначки в 63 роки.

Bloomberg відзначає, що пенсійний вік у Росії - один із найнижчих у світі. Для жінок він починається в 55 років, для чоловіків - у 60 років.

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Міністр фінансів вже пропонував підвищити пенсійний вік. За його словами, на забезпечення балансу пенсійної системи в Росії витрачається понад 1 трильйона рублів (за який період, він не уточнив). Без вирішення питання про пенсійний вік збалансувати пенсійну систему буде неможливо, наголосив міністр.