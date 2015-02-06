Райс: США мають намір нарощувати тиск на Росію через Україну
23:19, 06 лютого 2015Світ
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США мають намір і надалі нарощувати тиск на Росію у зв`язку з ситуацією в Україні.
США мають намір нарощувати тиск на Росію через Україну/ zr.ru
Про це заявила в п'ятницю помічник президента з національної безпеки Сюзан Райс, повідомляє РИА Новости.
”Ми продовжимо нарощувати тиск, до тих пір, поки Росія рішучим чином не змінить свій курс”, - сказала вона, виступаючи у вашингтонському Інституті імені Брукінгса.
Вона також зазначила, що США ”надають життєво важливу підтримку Україні”.
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Райс підкреслила, що Вашингтон ”зміцнює альянс з Європою, запевняючи у підтримці східноєвропейських партнерів, а також інвестуючи і модернізуючи НАТО”.
Раніше Райс заявила, що США стали основною рушійною силою в здійсненні тиску на Росію у зв`язку з кризою в Україні.
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