Райс: США мають намір нарощувати тиск на Росію через Україну

Про це заявила в п'ятницю помічник президента з національної безпеки Сюзан Райс, повідомляє РИА Новости.

”Ми продовжимо нарощувати тиск, до тих пір, поки Росія рішучим чином не змінить свій курс”, - сказала вона, виступаючи у вашингтонському Інституті імені Брукінгса.

Вона також зазначила, що США ”надають життєво важливу підтримку Україні”.

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Райс підкреслила, що Вашингтон ”зміцнює альянс з Європою, запевняючи у підтримці східноєвропейських партнерів, а також інвестуючи і модернізуючи НАТО”.

Раніше Райс заявила, що США стали основною рушійною силою в здійсненні тиску на Росію у зв`язку з кризою в Україні.