Олланд і Меркель покинули Кремль і їдуть в аеропорт

Про це повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков за підсумками переговорів лідерів РФ, Франції та Німеччини в Кремлі, пише РИА Новости.

"Зараз переговори закінчені, і наші гості їдуть в аеропорт", - сказав Пєсков.

Читайте такожПутін, Меркель і Олланд після вечері відновили переговори

У Москві завершилися переговори президента РФ Володимира Путіна з главою Франції Франсуа Олландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо врегулювання конфлікту в Україні, які тривали більше п'яти годин.