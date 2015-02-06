Олланд і Меркель покинули Кремль і їдуть в аеропорт
23:47, 06 лютого 2015Світ
11418 0
Франсуа Олланд і Ангела Меркель покинули Кремль і вирушили в аеропорт, щоб виїхати з російської столиці
REUTERS
Про це повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков за підсумками переговорів лідерів РФ, Франції та Німеччини в Кремлі, пише РИА Новости.
"Зараз переговори закінчені, і наші гості їдуть в аеропорт", - сказав Пєсков.
Читайте такожПутін, Меркель і Олланд після вечері відновили переговори
У Москві завершилися переговори президента РФ Володимира Путіна з главою Франції Франсуа Олландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо врегулювання конфлікту в Україні, які тривали більше п'яти годин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter