Саакашвілі закликав НАТО не потурати Росії
14:15, 20 березня 2008Світ
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Президент Грузії зустрівся з Бушем
|Михайло Саакашвілі
Як повідомляє радіо «Свобода», очікується, що на квітневому саміті в Бухаресті 26 членів НАТО розглянуть пропозиції Грузії про встановлення більш тісної співпраці з Тбілісі.
М.СААКАШВІЛІ, який перебуває з візитом у Вашингтоні, зустрівся з Президентом США Джорджем БУШЕМ. Господар Білого дому запевнив грузинського лідера, що підтримає устремління Тбілісі до зближення з НАТО - як крок у напрямі можливого в майбутньому вступу Грузії в НАТО.
Раніше канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ виступила проти членства в НАТО тих країн, які втягнуті в регіональні конфлікти.
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