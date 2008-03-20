Саакашвілі закликав НАТО не потурати Росії

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ закликав держави НАТО “не потурати" Росії, позбавляючи його країну надії на приєднання до Альянсу.

Як повідомляє радіо «Свобода», очікується, що на квітневому саміті в Бухаресті 26 членів НАТО розглянуть пропозиції Грузії про встановлення більш тісної співпраці з Тбілісі.

М.СААКАШВІЛІ, який перебуває з візитом у Вашингтоні, зустрівся з Президентом США Джорджем БУШЕМ. Господар Білого дому запевнив грузинського лідера, що підтримає устремління Тбілісі до зближення з НАТО - як крок у напрямі можливого в майбутньому вступу Грузії в НАТО.

Раніше канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ виступила проти членства в НАТО тих країн, які втягнуті в регіональні конфлікти.