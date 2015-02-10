В цей день 75 років тому вперше був показаний мультфільм "Том і Джеррі"

Саме 10 лютого 1940 року вийшов "Кіт отримує стусана" - перший короткометражний мультфільм Вільяма Ханна і Джозефа Барбера про пригоди кота і миші.

У ньому кіт на ім'я Джаспер гнався по будинку за мишкою Джинксом, а потім сам опинявся у невигідному становищі: покоївка пригрозила вигнати кота, якщо він розіб'є ще хоч що-небудь.

Після того, як було вирішено продовжити зйомки мультсеріалу, головних героїв перейменували у Тома і Джері. Мультфільм швидко здобув визнання у глядачів і світову популярність. Однак частина епізодів піддавалася критиці за зображення насильства і жорстокості головних героїв. Тим не менше, за всю історію існування мультфільм отримав 7 премій "Оскар" за кращий анімаційний короткометражний фільм.