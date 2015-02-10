Голова МЗС Греції їде до Москви на тлі переговорів міністрів єврозони про борги країни
Міністр закордонних справ Греції Нікос Коціас 11 лютого відвідає Москву на запрошення свого російського колеги Сергія Лаврова.
Ця зустріч збігається у часі із зустріччю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії із обговорення врегулювання ситуації на Донбасі, яка запланована на 11 лютого у Мінську, пише українська служба Радіо Свобода.
Коціас відвідає Москву також у час, коли міністри фінансів країн єврозони у Брюсселі обговорюватимуть спроби Греції переглянути умови міжнародної фінансової допомоги для подолання кризи у цій країні.
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9 лютого міністр оборони Греції Панос Камменос заявив, що Афіни можуть зблизитися зі США, Росією чи Китаєм, якщо домовленості про нові боргові договори Греції будуть провалені.