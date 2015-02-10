Голова МЗС Греції їде до Москви на тлі переговорів міністрів єврозони про борги країни

Ця зустріч збігається у часі із зустріччю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії із обговорення врегулювання ситуації на Донбасі, яка запланована на 11 лютого у Мінську, пише українська служба Радіо Свобода.

Коціас відвідає Москву також у час, коли міністри фінансів країн єврозони у Брюсселі обговорюватимуть спроби Греції переглянути умови міжнародної фінансової допомоги для подолання кризи у цій країні.

Читайте такожГреція вимагала у Німеччини репарацій, їй відмовилиНовий уряд Греції, який виступає проти суворої економії, відкритий до посилення співпраці з Росією.

9 лютого міністр оборони Греції Панос Камменос заявив, що Афіни можуть зблизитися зі США, Росією чи Китаєм, якщо домовленості про нові боргові договори Греції будуть провалені.