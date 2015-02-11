США надішлють країнам Балтії 12 штурмовиків Thunderbolt II

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на видання Sargs.lv.

Військові та літаки будуть розміщені на базі ВПС Німеччини в Шпангдалем. Військовослужбовці та штурмовики повинні бути на місці до кінця лютого.

Ці заходи покликані посилити операцію Atlantic Resolve, яка включає проведення повітряних навчань з союзниками по НАТО з метою підвищення сумісності.

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"Це ще один спосіб збільшити присутність ВПС США в Європі і довести нашим союзникам, що безпека в Європі наш пріоритет", - сказав заступник командувача ВПС США в Європі та Африці Том Джонс.

Після завершення навчань у Німеччині літаки направлять до східноєвропейських країн НАТО.

Це перший захід такого типу у Європі, який роблять ВПС США, він триватиме близько півроку, відповідно до місії і вимог європейського командування в США. Подібні операції проводяться в тихоокеанському регіоні з 2004 року.