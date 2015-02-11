Капітан затонулого лайнера Costa Concordia заплакав на суді

Франческо Скеттіно - єдиний обвинувачуваний у справі про катастрофу судна. Він проходить за статтями про те, що він залишення людей у небезпеці та ненавмисному вбивстві двох і більше осіб.

Як повідомляється, Скеттіно заплакав під час свого виступу на останньому засіданні, передає Эхо Москвы.

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Це сталося в той момент, коли колишній капітан казав, як він переживав моменти болі, які він розділив із загиблими.

Нагадаємо, в результаті аварії "Коста Конкордіа" загинули більше тридцяти осіб.