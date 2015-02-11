Прем'єр Фінляндії: Якщо домовитися у Мінську не вдасться, у ЄС залишиться тільки один засіб - санкції

17:38, 11 лютого 2015
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Стубб каже, що мінські переговори будуть дуже непростими.

REUTERS

Прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб не має великих надій щодо успіху мінських переговорів з врегулювання ситуації на сході України. За словами фінського прем'єра, ситуація вкрай напружена, і переговори будуть дуже складними, пише фінське видання Yle.

"Будемо сподіватися, що ці переговори взагалі відбудуться", - заявив прем'єр в інтерв'ю виданню.

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Раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підтвердив свій приїзд до Мінська.

Стубб зазначив, що у ЄС залишається лише один засіб, якщо не вдасться домовитися в Мінську. Цей засіб - економічні санкції, підкреслив він. За словами фінського прем'єра, новий пакет санкцій вступить в силу наступного тижня, якщо в Мінську не буде досягнуто прогресу.

Фінський прем'єр зазначив, що лідери Франції та Німеччини Ангела Меркель та Франсуа Олланд поставили на карту весь свій авторитет, щоб знайти мирне вирішення кризи.

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