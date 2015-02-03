У НАТО не виключають погіршення ситуації на сході України - ЗМІ

В штаб-квартирі Північно-атлантичного альянсу кажуть, що очікують помітного погіршення ситуації в зоні АТО, а також наголошують, що російські військові беруть участь у збройному конфлікті.

Про це повідомив під час спілкування з журналістами високопосадовець НАТО, який попросив не називати його ім’я, повідомляє з Брюсселю кореспондент Європейської правди.

"Росія налаштована підтримувати конфлікт в Україні доти, доки не буде запропоноване таке політичне рішення, яке влаштовуватиме Москву. І в цьому – корінь проблеми", - заявив представник альянсу.

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"Ніхто не знає, як довго триватиме конфлікт в Україні і як саме його буде вирішено. Але є всі підстави очікувати, що безпекова ситуація на сході України погіршиться. І свідченням цього є не лише події останніх днів, але також більш ранні дані", - додав він.

Співрозмовник також наголосив, що Росія посилює свою участь у конфлікті.

"Про можливе погіршення безпекової ситуації свідчить також збільшення російської присутності на сході України, і у нас є достовірні підтвердження для того, щоби впевнено стверджувати, що російська армія діє на боці сепаратистів", - наголосив він.

Як відомо, 5 лютого в Брюсселі відбудеться міністерська зустріч НАТО на рівні міністрів оборони.