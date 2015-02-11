На кордоні Аргентини і Чилі стався потужний землетрус

22:07, 11 лютого 2015
Світ
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На кордоні Аргентини і Чилі стався землетрус магнітудою 6,9.

землетрясение / ТСН

 Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на геологічну службу США.

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Епіцентр підземних поштовхів зафіксовано в 178 км на північний захід від аргентинського міста Жужуй.

Осередок землетрусу залягав на глибині 252 км.

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