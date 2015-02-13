Російським ЗМІ офіційно наказали згадувати "Правий Сектор" тільки в негативному ключі

Відповідне роз'яснення розміщено сьогодні на сайті відомства.

«Роскомнагляд здійснює систематичний моніторинг засобів масової інформації на предмет згадки організацій, які включені Міністерством юстиції РФ до «Переліку некомерційних організацій, стосовно яких судом ухвалено рішення, що набуло законної сили, про ліквідацію або заборону діяльності на підставах, передбачених ФЗ «Про протидію екстремістській діяльності», - сказано в документі.

При цьому у відомстві зазначають, що рішенням Верховного суду РФ від 17 листопада 2014 року на території Росії заборонена діяльність українських націоналістичних організацій: «Правий сектор»; «Українська національна асамблея – Українська народна самооборона» (УНА - УНСО); «Українська повстанська армія» (УПА); «Тризуб ім. Степана Бандери»; «Братерство».

До заборонених у Росії належать і кілька провладних організацій правого спектру, які співпрацюють з бойовиками "ДНР" і "ЛНР" - РНЄ, націонал-більшовицька партія та інші, а також свідки Єгови.

Повний перелік "екстремістських організацій" опубліковано на сайті Мінюсту Росії за адресою.

Читайте такожУ Росії заборонили "Правий сектор" і ще чотири українські організаціїУ зв'язку з цим Роскомнагляд нагадує засобам масової інформації, що ст. 4 закону РФ «Про засоби масової інформації» забороняє поширення інформації про громадське об'єднання або іншу організацію, включені до опублікованого переліку Мін‘юсту РФ, без зазначення того, що відповідне громадське об'єднання або організація ліквідовані або що їх діяльність заборонена.

«Згадка включених до переліку організацій допустима в матеріалах ЗМІ в негативному ключі, з використанням характеристик «радикальні», «екстремістські», «націоналістичні». При цьому текст повідомлення повинен містити пряме посилання на ліквідацію або заборону діяльності таких організацій», - підкреслюється в повідомленні.

Також Роскомнагляд нагадав, що, відповідно до ст. 16 закону РФ «Про засоби масової інформації», за невиконання зазначених норм передбачено винесення попередження редакції й засновнику засобу масової інформації.

Крім того, це порушення відповідно до ст. 13.15 КпАП РФ є адміністративним правопорушенням, за яке передбачений адміністративний штраф.