Путін фактично закликав українських військових скласти зброю

За його словами, "українська сторона по-суті погодила глибоку конституційну реформу, щоб задовольнити самостійність, якби це не називалося, окремих регіонів". Про це російський президент заявив під час візиту до Угорщини, передає ТСН.

"Це дуже суттєво глибинний зміст", - переконаний Путін.

Він переконаний, що чим швидше буде відведена техніка, тим швидше політичне урегулювання перейде в реальну фазу.

Глава РФ зауважив, що загалом спостерігається зниження бойової активності. Мовляв, минулого разу припинення бойових дій відбулося не відразу.

"В рази зменшилися сутички в районі Дебальцевого. Те, що відбувається там прогнозоване і пояснюване", - переконаний Путін.

Він пояснив це тим, що за тиждень до Мінських домовленостей українські війська нібито опинилися в оточенні. Тому й будуть спроби вирватися із оточення, а їх будуть блокувати із зовнішньої сторони.

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"Ополченці будуть чинити опір. Якийсь час будуть сутички", - сказав російський президент.

Він розповів, що відповідальні особи мають не заважати українським військовим, котрі опинилися в оточенні, складати зброю і не будуть переслідувати людей, які хочуть скласти зброю. Своєю чергою бойовики не мають утримувати цих людей і мають дозволяти їм покинути зону конфлікту і повернутися до своїх родин.