Путін назвав українських військових в Дебальцевому "наривом" з яким "потрібно закінчувати"

Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, передає ТСН.

"Звичайно, програвати це завжди погано, це завжди біда для переможених, особливо програвати вчорашнім "шахтарям" або "трактористам". Але життя піде далі, не потрібно на цьому зациклюватися", - сказав Путін.

Крім того, російський президент вважає українських військових в Дебальцеве "наривом" і сказав, що з цією проблемою треба закінчувати.

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"Треба закінчити проблему, пов'язану з оточеним угрупованням. Наше спільне завдання полягає в тому, щоб врятувати життя людей, які опинилися в цьому котлі. І щоб цей нарив не погіршив відносини між офіційною владою і "ополченням" Донбасу", - сказав Путін.

Президент РФ визнав, що по всій лінії зіткнення режим припинення вогню в цілому дотримується, за винятком Дебальцевого.