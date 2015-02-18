Греція хоче продовжити угоду про позику без суворих умов

Про це повідомляє радіо "Свобода" з посиланням на представника уряду Гавриїла Сакелларидіса. Але при цьому він дав зрозуміти, що грецька пропозиція буде передбачати одночасно відмову від строгих вимог бюджетних заощаджень, які зобов'язалася здійснювати Греція за нині чинною угодою, яка закінчується в цьому місяці.

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"Ми вважаємо, що нинішні умови допомоги не можуть бути продовжені ні в якому разі", - сказав він, виступаючи на телебаченні.

В Європейському союзі скептично поставилися до цього повідомлення. Міністри фінансів країн Євросоюзу, які користуються спільною валютою євро (так звана єврогрупа) вимагають від Греції просити продовження угоди про допомогу на нині діючих умовах, давши їй останній термін до кінця цього тижня. Греція відкидає цю вимогу, називаючи її "абсурдною".

В той же час обидві сторони визнають, що зрив програми допомоги майже неминуче призведе до дефолту Греції. Банки країни швидко втрачають запаси грошей через те, що вкладники панічно знімають свої кошти.