Ісландія заявила про порушення повітряного простору літаками ВПС Росії - ЗМІ

Служба берегової охорони Ісландії повідомила про те, що російські літаки порушили повітряний простір країни.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Блумберг.

Як зазначається в заяві берегової охорони, йдеться про два стратегічні бомбардувальники Ту-95, які нібито двічі були помічені 18 лютого в районі ісландського узбережжя. Уточнюється, що літаки пролетіли на відстані приблизно 26 морських миль від берегової лінії острова.

«Як неодноразово заявляли в Міноборони у відповідь на аналогічні повідомлення різних країн Північної й Центральної Європи, а також Америки, ВПС РФ здійснюють планові польоти вздовж кордонів Росії й за їх межі в суворій відповідності з міжнародними нормами, не порушуючи нічиїх кордонів.

Останніми роками Дальня авіація Росії планомірно збільшує кількість і тривалість таких планових польотів, чим викликає стурбованість НАТО. Північноатлантичний альянс зі свого боку також нарощує присутність у Східній Європі», сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 лютого, в Міноборони Великої Британії заявили, що винищувачі британських ВПС були підняті в повітря, після того, як два російські військові літаки були помічені біля узбережжя в графстві Корнуолл на півдні країни.

За словами представника відомства, винищувачі супроводжували російські літаки до тих пір, поки вони не залишили зону економічних інтересів країни.

При цьому повідомляється, що російські літаки не порушували суверенного повітряного простору Британії.

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Довідка УНІАН. У НАТО в листопаді 2014 року повідомили про посилення активності російських військових літаків поблизу кордонів ЄС.

Північноатлантичний альянс за минулий рік понад 400 разів піднімав у повітря свої літаки, реагуючи на російські маневри в міжнародному європейському повітряному просторі. Як заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, таким чином, на 50% збільшилася кількість випадків "повітряної тривоги", порівняно з попереднім роком.

15 грудня 2014 року генеральний секретар НАТО Столтенберг заявив, що російські літаки біля кордонів і повітряного простору країн альянсу є загрозою для цивільної авіації.