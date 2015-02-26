НАТО закликає США надіслати в Європу більше військ через агресії Росії

Як повідомляє «5 канал», з таким зверненням виступив американський генерал Філіп Брідлав, що командує силами Альянсу в Європі.

Він закликав конгресменів збільшити фінансування спільних навчань і військових баз. За словами Брідлава, від цього залежить безпека не лише європейських союзників, а й усього світу, адже амбіції Росії Донбасом і Кримом не обмежуються.

Брідлав нагадав Конгресу США, що Москва не лише надихає бойовиків, а й надає їм цілком матеріальну підтримку.

Читайте такожНорвегія проведе реструктуризацію армії через російську агресію"Росія грубо порушує права і принципи, що впродовж десятиріч були основою європейської безпеки. Російська агресія очевидна - в окупації Криму, у військовому конфлікті на Донбасі. Російські сили надавали сепаратистам важке озброєння, тренування, командування, артилерійську підтримку, тактичну та оперативну інформацію, повітряний захист. Понад тисячу одиниць російського військового обладнання було перевезено до України. У багатьох випадках російські збройні сили втручалися особисто", - заявив генерал.