Із квартири Нємцова спецслужби забрали всі докази присутності армії Росії на Донбасі

Про це встиг повідомити і друзям, і Петрові Порошенку. Президент України підозрює, що це могло стати однією з причин убивства, ідеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Після вбивства Нємцова слідчі провели обшук у квартирі опозиціонера. Там знайшли доповідь "Путін і війна" із переконливими доказами вторгнення російських військ в Україну, яку Нємцов збирався незабаром презентувати.

Нємцов мав стати першим такого рівня російським політиком, який би як теорему доводив те, що Путін заперечував перед усім світом та десятками лідерів на переговорах, – розв'язану Росією війну на Донбасі.

"Усі документи, які могли бути цінними для цієї доповіді, були вилучені", - констатує російський опозиціонер і друг Нємцова Ілля Яшин.

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Політичні соратники та друзі Нємцова кажуть, що Кремлю є за що тримати на покійного зуб. Сумнівів, хто винен, не мають.

"Це були ніякі не приватні особи. Це були особи офіційні, які перебувають на відповідній службі. Більше ніхто такий злочин у цьому місці не міг скоїти. Просто подивіться навкруги", - говорить соратник Бориса Нємцова Володимир Мілов.

Мілов колись був однопартійцем Нємцова. Разом вони писали дослідження про Путіна. Каже, що це нині всі знають, хто такі Ротенберги, Тимченко та інші друзі-олігархи Путіна. Нємцов вивів антикорупційну тему в Росїі в мейнстрим. Він - автор кількох викривальних і документальних робіт про кремлівського господаря. Саме від Нємцова світ дізнався про яхти та нерухомість Путіна і про дорогу вартістю польоту на Марс, побудовану до сочинської олімпіади за гроші росіян.

"Я отримав 50 смс і повідомлень від людей, моїх друзів із криком негайно їхати з Росії, тому що я і такі як я можемо бути наступними. Це рівно те, чого хотіли добитися ті, хто це зробив. Вони хотіли нас налякати, вони хотіли посіяти страх серед нас", - каже Володимир Мілов.

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Протистояти всеохопній ненависті, яку плекає в росіянах телевізор, дедалі важче. Висловлюватися на підтримку України - смертельно небезпечно. Путін легалізував насилля, кажуть його опоненти.

Самі ж опозиціонери ще з січня говорять, що ФСБ готує масові розправи - арешти і більш неприємні речі. А винних шукатимуть деінде. Підстави дав сам російський президент.

"Шукають сакральну жертву серед якихось помітних людей. Самі "грохнуть", а потім владу звинуватять", - сказав раніше Путін.

Російська опозиція не має ілюзій. Смерть Нємцова, кажуть, - це зняття заборон для знищення всіх, хто вголос критикує курс Кремля.