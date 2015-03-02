Справу про вбивство Нємцова передали спеціалісту у справах націоналістів - ЗМІ

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Займатися розслідуванням, за інформацією агентства, доручено старшому слідчому з особливо важливих справ Слідчого комітету РФ генерал-майору юстиції Ігорю Краснову. Всього до групи увійшли 12 слідчих, які вивчають записи з камер відеоспостереження, біллінги мобільних телефонів, маршрути пересування та контакти Нємцова за останній місяць.

Інформацію про призначення Краснова підтвердив адвокат української моделі Анни Дурицької, яка була в компанії Нємцова в момент його вбивства. "Краснов розслідує цю справу, і я так розумію, що він керівник слідчої групи", - повідомив адвокат Вадим Прохоров.

У Слідчому комітеті РФ поки ніяк не прокоментували дану інформацію.

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Ігор Краснов займався справою про замах у 2005 році на Анатолія Чубайса. У 2009 році він вів справу про вбивство в Москві адвоката Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Бабурової. У цій справі були засуджені члени "Бойової організації російських націоналістів" (БОРН) Микита Тихонов та Євгенія Хасіс, яких також визнали винними в замаху на федерального суддю Едуарда Чувашова.