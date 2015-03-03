Міноборони Естонії відмовилося від спілкування з "каналом пропаганди путінського режиму"

Про це у своєму Twitter написала головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян з посиланням на повідомлення Міноборони Естонії, пише Українська правда.

"Естонське Міноборони просто смалить" - написала вона і додала скріншот повідомлення естонського оборонного відомства.

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"Ваш запит отримали. Ми не збираємося брати участь у будь-якій подальшій комунікації з пропагандистським каналом путінського режиму RT TV. Будь ласка, не надсилайте більше нам запитів. З повагою, Андрес Санг, прес-служба Міноборони Естонії", - зазначено в повідомленні.