Міноборони Естонії відмовилося від спілкування з "каналом пропаганди путінського режиму"
00:49, 03 березня 2015Світ
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В Міноборони Естонії відмовилися від спілкування з каналом Russia Today, назвавши його каналом пропаганди путінського режиму.
Міноборони Естонії відмовилося від спілкування з "каналом пропаганди путінського режиму" / Siim Lõvi
Про це у своєму Twitter написала головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян з посиланням на повідомлення Міноборони Естонії, пише Українська правда.
"Естонське Міноборони просто смалить" - написала вона і додала скріншот повідомлення естонського оборонного відомства.
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"Ваш запит отримали. Ми не збираємося брати участь у будь-якій подальшій комунікації з пропагандистським каналом путінського режиму RT TV. Будь ласка, не надсилайте більше нам запитів. З повагою, Андрес Санг, прес-служба Міноборони Естонії", - зазначено в повідомленні.
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