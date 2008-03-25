Медведєв розповів про тандем з Путіним і вступ України в НАТО

Обраний президент Росії Дмитро Медведєв дав інтерв`ю газеті Financial Times. Це його перше велике інтерв`ю з моменту перемоги на президентських виборах 2 березня. У ньому він торкнувся таких питань, як плани у внутрішній політиці, можливий вступ Грузії і України в НАТО, американська система ПРО в Європі, відносини з Британією і справа ТНК-ВР.

Так, Медведєв заявив, що для «існуючої структури європейської безпеки» вступ Грузії і України в НАТО буде «вельми важкий». «Жодна держава не буде щасливою мати біля своїх кордонів представників військового блоку, до якого сама не належить», - сказав Медведєв. Він також повідомив, що більшість українців проти приєднання до НАТО.

Кажучи про внутрішню політику, Медведєв пообіцяв підсилити владу закону, боротися з корупцією і забезпечити підвищення стандарту життя росіян. Він також заявив, що «тандем» з нинішнім президентом Володимиром Путіним як прем`єр-міністр не приведе до нестабільності і безладу.

Медведєв торкнувся і питання російсько-британських відносин і дав зрозуміти, що Росія зацікавлена у відновленні відносин з Великою Британією. «Ми відкриті до відновлення співпраці повною мірою», - сказав він. При цьому Медведєв додав, що «час покаже», чи можна досягнути певоного прогресу. Він відкинув припущення про те, що недавно пред`явлені співробітникові російсько-британської ТНК-ВР звинувачення в шпигунстві можуть бути спробою саботажу зусиль по налагодженню зв`язків з Британією. Проте при цьому Медведєв повторив звинувачення в шпигунстві на адресу Британської ради.

Медведєв обійшов тему помилування Михайла Ходорковського або відміни нових звинувачень проти нього. Він заявив, що справу суду вирішувати, що буде з колишнім главою ЮКОСа.

Газета.ру