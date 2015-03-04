Сноуден не очікує справедливого суду в США
20:51, 04 березня 2015Світ
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Колишній співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден в середу підтвердив, що не очікує справедливого суду в разі повернення в США.
Едвард Сноуден / The Guardian
"Я б хотів повернутися і постати перед справедливим судом, але до нещастя... прямо зараз чесний суд неможливий", - заявив Сноуден на відеоконференції, організованої канадськими журналістами та телеканалом СВС. Він додав, що безуспішно вів переговори про умови такого процесу з владою США, повідомляє РИА Новости.
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Раніше адвокат Сноудена Анатолій Кучерена заявив, що його клієнт міг би повернутися в США, якби ситуація навколо нього перебувала в правовому, а не політичному полі.
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