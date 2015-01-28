Сноуден: Канадська розвідка щодня відстежує до 15 мільйонів скачуваних та завантажуваних у мережу файлів

Канадські спецслужби у спробі знайти та розкрити змови терористів і екстремістів щодня відстежують у глобальній мережі мільйони людей.

Про це у середу повідомив телеканал CBC, заявивши, що таку інформацію їм надав колишній агент розвідки США Едвард Сноуден, передає ТАСС.

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За його даними, за допомогою проекту Levitation канадська розвідка може щоденно отримувати доступ до 10-15 млн скачуваних та завантажуваних до світової мережі файлів, у тому числі і з мобільних телефонів. Як уточнює телеканал, під наглядом знаходяться і громадяни Канади. Потім всі ці дані архівуються і аналізуються.

Керівництво програмою здійснює найсекретніше агентство Канади - Центр безпеки комунікацій.